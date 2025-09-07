Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu transferi cevabı: Büyük fedakarlık yaptı ama...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu transferine ilişkin NOW'da açıklamalar yaptı.

"HAKAN ÇOK İSTEDİ, INTER VERMEDİ"

Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gelebilmek için büyük fedakarlık yaptığını ancak Inter'in transfere yanaşmadığını belirten Okan Buruk, "Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık. İlkay, maaşından fedakarlık yaptık. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu. Son hafta yeniden girişim oldu. Hakan da fedakarlık yaptı. Ama Inter, vermek istemiyoruz cevabı verdi. O transferin olmamasının nedeni, Inter'in vermek istememesi oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun olmama nedeni, transferi son günü olması ve Inter'in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.