Galatasaraylı yıldız önce golünü attı, sonra oyundan atıldı

Galatasaraylı yıldız önce golünü attı, sonra oyundan atıldı

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan Macaristan'da sahaya ilk 11'de çıkan Galatasaraylı yıldız Roland Sallai, gol attığı karşılaşmada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Macaristan formasıyla  Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'ndaki İrlanda Cumhuriyeti maçına ilk 11'de başlayan Roland Sallai, hem sevindi hem üzüldü.

TAKIMININ 2. GOLÜNÜ ATTI

Aviva Stadyumu'ndaki mücadeleye 11'de başlayan Sallai, 15. dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-0'a getirdi.

52'DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Müsabaka 2-1 Macaristan'ın üstünlüğü ile devam ederken 52. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası Roland Sallai kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

