Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray için uyarı: İptal ederiz!

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray için uyarı: İptal ederiz!

- Güncelleme:
Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek olan Eintracht Frankfurt'ta Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, maç biletlerinin gündem olması sonrasında açıklamalarda bulundu.

"MİSAFİR TARAFTARLARA BİLET VERMEYİN"

Galatasaraylı taraftarlar için 3 bin bilet ayrıldığını ve misafir takım taraftarlarına başka bilet verilmemesi gerektiğini vurgulayan Philipp Reschke, "Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcı için özel bir maç. Bence Galatasaray ile 1992'de burada oynadığımız deplasman maçına göre birkaç adım daha ilerledik. Deplasman taraftarları için yaklaşık 3 bin bilet ayrıldı. Bunun dışında, sadece sezonluk bilet sahipleri ve kulüp üyeleri, bunlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmadan önce üye olmuş olmalılar, bu maç için bilet alabilirler. Elbette bunların arasında kalbi iki taraf için de atanlar olacaktır ancak sezonluk sezonluk bilet sahiplerimizin ve üyelerimizin biletlerini misafir taraftarlara vermemelerini istiyoruz." dedi.

"BİLETLERİ İPTAL EDERİZ"

Galatasaray arasındaki eşleşmenin ardından karaborsa biletlerin gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Reschke, "Bu durumda gerçekten iki uyarıda bulunmak gerekiyor. Birincisi potansiyel alıcılara yönelik. Karaborsadan bilet almamaları konusunda açıkça uyarıyoruz. Böyle bir talep, çok sayıda dolandırıcıyı da beraberinde getiriyor. Kura çekilmesinden bu yana, çeşitli platformlarda sayısız teklif var. Neredeyse tümü sahte teklifler! Yani stadyumda hiç olmayan koltuklar için biletler sunuldu. Buna inanan taraftarlar, zararlarını telafi edemeyecekler. Bu yüzden bu işten uzak durmak en iyisi. İkinci uyarı ise, hızlı kazanmak için bu platformlarda biletlerini satanlara yönelik. Karaborsa konusunda uzmanlaşmış hukuk büromuzun yardımıyla pazarı tarıyoruz. Satıcılar uyarılıyor, sunulan biletler iptal ediliyor. Sezonluk bilet sahipleri söz konusu ise, sezonluk bilet iptal ediliyor! Aşırı cüretkar durumlarda üyelerin kulüp üyelikleri de iptal edilebiliyor." açıklamasını yaptı.

AÇILIŞ MAÇI 18 EYLÜL'DE

Temsilcimiz Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Almanya'da karşı karşıya gelecek.

