Neymar'ın Hikmet Karaman paylaşımı olay oldu: Bir milyon beğeni

- Güncelleme:
Hikmet Karaman'ın 2015 yılında oynanan Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçında Kweuke ile yaşadığı tartışma yeniden gündem olurken Brezilyalı yıldız Neymar'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu.

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın 2015 yılında oynanan Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçında Kweuke ile yaşadığı tartışma yeniden gündeme geldi.

KARAMAN ŞİDDETLE KARŞI ÇIKMIŞTI

Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin 2-1 önde götürdüğü karşılaşmada Çaykur Rizespor penaltı kazanmış ve topun başına Kweuke geçmişti. Ancak Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kweuke'nin penaltıyı atmasına şiddetle karşı çıkmıştı.

HEM PENALTIYI HEM GALİBİYET GOLÜNÜ ATMIŞTI

Karaman'ın ısrarı sonuç vermemiş ve Kweuke penaltıyı kullanarak takımına beraberliği getirmiş, ardından da hocasına tepki göstermişti. Daha sonra takımının galibiyet golünü atan Kweuke gözyaşlarını tutamamış ve tribüne koşmuştu.

Neymar'ın Hikmet Karaman paylaşımı dünyada gündem oldu: Bir milyon beğeni - 1. Resim

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Sosyal medyada bir hesap bu anların yaşandığı videoyu "Futbol ne kadar müthiş" başlığıyla paylaştı ve "Türk futboluna damga vuran an" notunu düştü. Video sadece 3 gün içinde 12.3 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni aldı.

PROFİLİNDE GÖRÜNEN TEK İÇERİK

Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Neymar da bu videoyu paylaşan isimlerden biri oldu. Neymar'ın bu videoyu, başka bir hesap üzerinden paylaşmasına rağmen profilinde görünen tek içerik olarak sabitlemesi dikkat çekti.

Neymar'ın Hikmet Karaman paylaşımı dünyada gündem oldu: Bir milyon beğeni - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

