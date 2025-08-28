Nijerya'da kolera alarmı! Acil müdahale çağrısı yapıldı: Bilanço ağırlaşıyor

Nijerya’da kolera alarmı verildi. Ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinin Bukkuyum bölgesinde kolera salgını nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Eyaletteki 11 yerleşim yerinde 200’den fazla kişi enfekte oldu. Yerel yetkililer, ülkede var olan sınırlı sağlık hizmetlerine erişim ve güvenlik sorunlarının, krizi daha da kötüleştirdiğini söyledi.

ULAŞIMDAKİ GECİKMELER NEDENİYLE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Nijer eyaletine bağlı Gurusu köyü yetkilisi Muhammed Jibci ise "Şu anda 21'den fazla hasta hastaneye yatırılmış durumda, ancak 3 kişi Nasarawa Genel Hastanesi’ne ulaşmadaki gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI YAPILDI

Milletvekili Süleyman Ebu Bekir Gumi, Zamfara hükümetine ve uluslararası STK’lara acil müdahale çağrısı yaptı. Gumi, "Her gecikme, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında daha fazla can kaybına neden olacaktır" diyerek, bölgeye acil müdahale ekiplerinin ve kolera tedavi merkezlerinin gönderilmesini talep etti.