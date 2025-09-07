Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya-Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanal verecek? Dünya Kupası eleme maçları...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme maçlarında heyecan dorukta. Gözler bugünkü karşılaşmalara çevrildi. A Grubu'nda Almanya, Kuzey İrlanda ile maç yapacak. Futbolseverler ise Almanya-Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? diye aramalara başladı. İşte Almanya-Kuzey İrlanda maçı ile ilgili son gelişmeler...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme maçları sürüyor. Futbolda en tecrübeli ülkelerden olan Almanya, Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geliyor. Geri sayım başladı, heyecan dolu maç öncesi futbolseverler, Almanya-Kuzey İrlanda maçı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Almanya-Kuzey maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar... 

Almanya-Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanal verecek? Dünya Kupası eleme maçları... - 1. Resim

ALMANYA-KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya-Kuzey İrlanda maçı bu akşam (7 Eylül Pazar) 21.45'te başlayacak.

ALMANYA-KUZEY İRLANDA MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

Almanya-Kuzey İrlanda maçı S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

