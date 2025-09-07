Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gürcistan-Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanal yayınlayacak? Muhtemel 11'ler!..

Gürcistan-Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanal yayınlayacak? Muhtemel 11'ler!..

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gürcistan-Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanal yayınlayacak? Muhtemel 11&#039;ler!..
Futbol, Gürcistan, Bulgaristan, Dünya Kupası Elemeleri, Maç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan, Bulgaristan ile karşılaşacak. Dev maç öncesi geri sayım başladı. Futbolseverler "Gürcistan-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" diye aratmaya başladı. Kadrodaki isimler dikkat çekti. İşte Gürcistan-Bulgaristan maçında son gelişmeler...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan'ı ağırlayacak. Türkiye'nin de yer aldığı grupta Dünya Kupası'na katılmayı amaçlayan Gürcistan, A Millilerimiz karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Sporseverler ise Gürcistan-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? diye soruşturuyor. 

GÜRCİSTAN - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gürcistan-Bulgaristan karşılaşması bugün (7 Eylül Pazar) saat 16.00'da başlayacak. Maç Boris Paichadze Dinamo Arena Stadı'nda oynanacak.

GÜRCİSTAN-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gürcistan-Bulgaristan maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

GÜRCİSTAN-BULGARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Lochoshvili, Kashia, Goglichidze, Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Tsitaishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

BULGARİSTAN: Vutsov, Nürnberger, Dimitrov, Tsenov, Nedyalkov, Chochev, Gruev, Kraev, Minkov, Kirilov, Kolev

.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin gözü yarın saat 09.00'da! 3 yıllık yol haritası belli oluyorVictor Osimhen'den kötü haber geldi! O maçta forma giyemeyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya-Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanal verecek? Dünya Kupası eleme maçları... - HaberlerAlmanya-Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanal verecek? Dünya Kupası eleme maçları...Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? 7 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - HaberlerSon dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? 7 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesiManifest grubu üyeleri kimdir, kaç yaşındalar? Sosyal medyada gündeme geldiler - HaberlerManifest grubu üyeleri kimdir, kaç yaşındalar? Sosyal medyada gündeme geldilerUçaklarda su bedava mı? Bakan talimat verdi, bundan sonra... - HaberlerUçaklarda su bedava mı? Bakan talimat verdi, bundan sonra...2025 KPSS lisans sınav yorumları: KPSS Lisans sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı? - Haberler2025 KPSS lisans sınav yorumları: KPSS Lisans sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı?Gönül Dağı Keriman diziden ayrıldı mı? - HaberlerGönül Dağı Keriman diziden ayrıldı mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...