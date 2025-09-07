Gürcistan-Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanal yayınlayacak? Muhtemel 11'ler!..
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan, Bulgaristan ile karşılaşacak. Dev maç öncesi geri sayım başladı. Futbolseverler "Gürcistan-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" diye aratmaya başladı. Kadrodaki isimler dikkat çekti. İşte Gürcistan-Bulgaristan maçında son gelişmeler...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan'ı ağırlayacak. Türkiye'nin de yer aldığı grupta Dünya Kupası'na katılmayı amaçlayan Gürcistan, A Millilerimiz karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Sporseverler ise Gürcistan-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? diye soruşturuyor.
GÜRCİSTAN - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gürcistan-Bulgaristan karşılaşması bugün (7 Eylül Pazar) saat 16.00'da başlayacak. Maç Boris Paichadze Dinamo Arena Stadı'nda oynanacak.
GÜRCİSTAN-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Gürcistan-Bulgaristan maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
GÜRCİSTAN-BULGARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Lochoshvili, Kashia, Goglichidze, Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Tsitaishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia
BULGARİSTAN: Vutsov, Nürnberger, Dimitrov, Tsenov, Nedyalkov, Chochev, Gruev, Kraev, Minkov, Kirilov, Kolev
