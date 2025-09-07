Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FIFA Dünya Kupası grup elemelerindeki ilk maçında Gürcistan’ın deplasmanda 3-2 yenerek önemli bir adım adım atan A Millî Takımı’mız, ikinci maçında Konya’da EURO 2024’ün şampiyonu İspanya’yı ağırlayacak. Geri sayım başladı, futbolseverler Türkiye - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? diye aratmaya başladı. Kadro netleşti gibi, sürpriz bir isim de var. İşte muhtemel 11'ler ve Türkiye - İspanya maçı son dakika gelişmeleri... 

A Millî Takımı’mız Dünya Kupası elemelerinde ikinci maçında EURO 2024’ün şampiyonu İspanya ile karşılaşıyor. Konya'da oynanacak maç öncesi heyecan dorukta... Türkiye - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? diye aramalar başladı. Maç kadrosu da merak konusu Montella'nın ilk 11'de hangi oyuncular olacak? İşte Türkiye - İspanya maçı ile ilgili ayrıntılar... 

İspanya maçı kadrosunda sürpriz isim! Türkiye - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) - 1. Resim

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İspanya karşılaşması bu akşam (7 Eylül 2025) saat 21.45'de Konya'da oynanacak. 

İspanya maçı kadrosunda sürpriz isim! Türkiye - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) - 2. Resim

TÜRKİYE İSPANYA MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

Türkiye - İspanya maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

İspanya maçı kadrosunda sürpriz isim! Türkiye - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) - 3. Resim

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye - İspanya karşılaşmasını İngiliz Michael Oliver yönetecek. Maç öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Vincenzo Montella “Avrupa’nın son şampiyonu, en iyi takımına karşı mücadele vereceğiz. Bu tabi ki bizi hırslandırıyor. Biz de hayalperestiz. Galibiyet için çalışacağız. Bunun için sahada en iyisini yapmamız lazım” dedi.

İspanya maçı kadrosunda sürpriz isim! Türkiye - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) - 4. Resim

MUHTEMEL İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek (Orkun), Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

İSPANYA: Simon, Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Merino, Zubimendi, Pedri, Yamal, N.Williams, Oyarzabal.

İspanya maçı kadrosunda sürpriz isim! Türkiye - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) - 5. Resim

DAHA ÖNCEKİ TÜRKİYE - İSPANYA MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Millî Takım İspanya karşısında tarihte tek galibiyetini 1954’te aldı. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 11 maçtan altısını İspanya, birini Türkiye kazandı, dört maç ise berabere bitti.

 

