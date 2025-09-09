Galatasaray, Osimhen'in sakatlığını açıkladı! Frankfurt maçında oynayabilecek mi?

Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Napoli'den 75 milyon euroya transfer ettiği Victor Osimhen, milli maçta sakatlanmıştı. Nijeryalı forvet, Ruanda ile yapılan maçta oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Osimhen'in durumunu merak ederken, Galatasaray'dan beklenen açıklama geldi.

GALATASARAY'DAN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır."

OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK?

Yıldız futbolcunun 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray, Osimhen'i bu hafta oynanacak Eyüpspor maçında riske etmeyecek. Sağlık ekibinin Osimhen'i Frankurt maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcaması bekleniyor.