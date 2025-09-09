Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli maçta sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu: Osimhen'den ilk açıklama

Milli maçta sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu: Osimhen'den ilk açıklama

- Güncelleme:
Galatasaray'ın 75 milyon euro bonservis (Türk futbol tarihine geçti) bedeliyle Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla çıktığı Ruanda maçında sakatlık geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmaya devam edemeyen 26 yaşındaki yıldızı özel uçakla İstanbul'a getirdi. Son durumu merak konusu olan Osimhen, sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, rakibinin müdahalesi sonrası acı içinde yerde kalmış ve sahayı terk etmişti. Galatasaray cephesinde büyük endişe neden olan sakatlığa dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

Milli maçta sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu: Osimhen'den ilk açıklama - 1. Resim

"BU BİR ZİHİN OYUNUYDU"

Bonservisine 75 milyon euro ödenen Osimhen hakkında Nijerya Milli Takımı'ndan bir yetkili, oyuncunun Güney Afrika maçına çıkmasa bile kafilede yer almasını istediklerini ancak hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Yetkili, "Osimhen'i bu yolculukta görmek istik çünkü Güney Afrika, Osimhen'in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu" şeklinde konuştu.

Milli maçta sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu: Osimhen'den ilk açıklama - 2. Resim

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Nijeryalı yetkililerin bu isteği Galatasaray'ın baskısı nedeniyle iptal edildi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmek için özel uçak gönderdi. Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Victor Osimhen'in bugün MR'a girmesi bekleniyor.

Milli maçta sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu: Osimhen'den ilk açıklama - 3. Resim

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Sakatlığının ciddiyeti merak edilen Osimhen, Nijerya basınından ThisDay'e konuştu. 26 yaşındaki futbolcu, "Sakatlığım çok ciddi değil. Daha kötü olmasın diye önlem olarak sahayı terk ettim. Daha güçlü döneceğim" sözlerini sarf etti.

 

