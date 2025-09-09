Milli maçta sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu: Osimhen'den ilk açıklama

Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, rakibinin müdahalesi sonrası acı içinde yerde kalmış ve sahayı terk etmişti. Galatasaray cephesinde büyük endişe neden olan sakatlığa dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

"BU BİR ZİHİN OYUNUYDU"

Bonservisine 75 milyon euro ödenen Osimhen hakkında Nijerya Milli Takımı'ndan bir yetkili, oyuncunun Güney Afrika maçına çıkmasa bile kafilede yer almasını istediklerini ancak hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Yetkili, "Osimhen'i bu yolculukta görmek istik çünkü Güney Afrika, Osimhen'in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu" şeklinde konuştu.

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Nijeryalı yetkililerin bu isteği Galatasaray'ın baskısı nedeniyle iptal edildi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmek için özel uçak gönderdi. Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Victor Osimhen'in bugün MR'a girmesi bekleniyor.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Sakatlığının ciddiyeti merak edilen Osimhen, Nijerya basınından ThisDay'e konuştu. 26 yaşındaki futbolcu, "Sakatlığım çok ciddi değil. Daha kötü olmasın diye önlem olarak sahayı terk ettim. Daha güçlü döneceğim" sözlerini sarf etti.