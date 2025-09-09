Galatasaray'da İlkay Gündoğan hayran bıraktı, formaya göz kırptı: O isim kulübeye çekilecek

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’ın UEFA listesinin verileceği son gün kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, takımın en fit ismi çıktı. Millî arada takımın Kemerburgaz’da yaptığı idmanlarda kondisyonu ve fiziğiyle gücünü ortaya koyan, herkesten önce tesislere gelen İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk’u olduğu kadar takım arkadaşlarını da kendisine hayran bıraktı. Manchester City’den ayrılmaya karar vermesine rağmen hiçbir idmanı aksatmadığını söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk’tan Eyüpspor maçında forma istedi.

İlgili Haber Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama: Rakip bayram yapıyor

OSIMHEN MR'A GİRECEK

Galatasaraylı taraftarlarla bir an önce buluşmayı istediğini söyleyen İlkay, “Hayalini kurduğum takımdayım ve ilk maçta sahada olmak istiyorum” dedi. İlkay’ın fiziksel ve mental açıdan hazır olduğunu gören Buruk da yıldız oyuncuyu ilk on birde oynatma kararı aldı. İlkay; bu süreçte Torreira ve Sara ile birlikte çalıştığı için Eyüpspor maçında orta saha üçlüsü bu isimlerden kurulacak, Lemina kulübeye çekilecek. Millî takımda sakatlanan Osimhen’in durumu ise bugün çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.

ASLAN ÇALIŞIYOR

Galatasaray, ligde Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçta Frankfurt deplasmanına gidecek olan sarı kırmızılılar TFF’ye başvurarak maçın cumartesiye alınmasını sağlamıştı.