Hamza Akman, TFF 1. Lig ekibine transfer oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, transferde dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Ajansspor'un haberine göre; kırmızı beyazlılar, Eyüpspor forması giyen genç orta saha oyuncusu Hamza Akman’ı ön alım hakkıyla kadrosuna kattı.

GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen ve ocak ayında Eyüpspor’a transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, artık Pendikspor’un başarısı için ter dökecek.

DANİMARKA MACERASI KISA SÜRDÜ

Sarı kırmızılı takımın altyapısından yetişen Hamza, 2024'te Danimarka ekibi Sönderjyske Fodbold'a transfer olmuş, daha sonra Türkiye'ye Eyüpspor formasıyla dönmüştü.