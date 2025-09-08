Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nijerya'nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren Victor Osimhen için, milli takım yetkililerinden açıklama geldi. 

Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve rakibin müdahalesi sonrası sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen için, milli takım yetkilisi açıklama yaptı.

NİJERYA'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçta sakatlandı. Yıldız golcü, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak mücadeleye devam edemedi. 

Sakatlığının ardından Nijerya Milli Takımı'ndan bir yetkili yıldız oyuncunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama: Rakip bayram yapıyor - 1. Resim

AFRİKA KAFİLESİNDE OLMASI İSTENDİ

ScoreNigeria'ya konuşan Nijeryalı yetkili, üst düzey yöneticilerin Osimhen'in Güney Afrika kafilesinde yer almasını istediklerini ve oyuncunun maça çıkmasa bile takımın bir parçası olmasını arzuladıklarını aktardı.

"RAKİP BAYRAM YAPIYOR"

Hayal kırıklığını dile getiren yetkili, "Onu bu yolculukta görmek istediler çünkü Güney Afrika, Osimhen'in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu." dedi.

Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama: Rakip bayram yapıyor - 2. Resim

"ONLARI KİM SUÇLAYABİLİR Kİ?"

Nijeryalı yetkililerin bu istediğinin Galatasaray'ın baskısı nedeniyle iptal edildiğini söyleyen yetkili, "Kim onları suçlayabilir ki? Sonuçta oyuncuyu bu yaz transfer döneminde Napoli'den almak için büyük bir servet harcadılar." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray yıldız oyuncusunu getirmek için özel uçak gönderirken Victor Osimhen'in bu gece İstanbul'da olması ve MR'a girmesi bekleniyor.

Cumhur İttifakı heyeti, Gazze'deki insani krize dikkati çekmek için Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti
