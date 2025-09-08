Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray İsveçli genç yıldızı takibe aldı! Otto Rosengren sarı-kırmızılıların radarında

Galatasaray İsveçli genç yıldızı takibe aldı! Otto Rosengren sarı-kırmızılıların radarında
Transfer döneminde Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar rotasyonu genişletmek adına çalışmalarını devam ettiriyor.

Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirme hedefi doğrultusunda, İsveç’in Malmö takımında forma giyen 22 yaşındaki Otto Rosengren için harekete geçti. Sarı‑kırmızılı kulüp, genç oyuncu için bonuslarla birlikte 4 milyon euroluk  bir teklif hazırlığında.

23 YAŞ ALTI KONTENJANINA İSTENİYOR

Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu genişletmeyi sürdürüyor. Galatasaray'ın yabancı kontenjanında ve aynı zamanda 23 yaş altı kontenjanında bir yer bulunuyor. Bu da İsveçli 22 yaşındaki yıldız futbolcu Rosengren’in Galatasaray'ın kadrosuna uyan bir profil olduğunu gösteriyor. 

Orta sahada sadece beş alternatifi bulunan Galatasaray, bu mevkideki yükü hafifletmek için ek bir isim arayışında. Scout ekibi uzun süredir Rosengren’i izliyor ve bonservis teklifi hazırlıkları tamamlanmak üzere. 

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI 

İsveç milli takımında da forma giymiş olan Otto Rosengren; U21 takımında 12 maçta 3 gol, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 8 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Geçen sezonda ise İsveç Ligi’nde 20 maçta 2 gol ve 6 asistle katkı verdi.

Malmö ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027’ye kadar geçerli olan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon euro. 

