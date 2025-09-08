Monaco'nun yıldızı, TFF 1. Lig ekibine transfer oldu

Fransız ekibi Monaco'dan ayrılan Wissam Ben Yedder'in yeni adresi Trendyol 1. Lig oldu.

Sakaryaspor, 35 yaşındaki tecrübeli golcü Wissam Ben Yedder'i renklerine bağladıklarını duyurdu.

KULÜP RESMEN DUYURDU

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoşgeldin Wissam Ben Yedder!” ifadeleri yer aldı.

Wissam Ben Yedder, kariyerinde Toulouse, Sevilla ve Monaco gibi önemli kulüplerde forma giydi.