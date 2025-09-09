Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Muslera'dan Uğurcan Çakır'a duygusal mesaj

Galatasaray tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımın kalesini devralan Uğurcan Çakır'a mesaj gönderdi.

Galatasaray kalesini 14 yıl koruyan ve sezon başında ülkesine dönen Fernando Muslera, sarı kırmızılı ekibin yeni eldiveni Uğurcan Çakır'a duygusal bir mesaj gönderdi.

"O KALEYE SAHİP ÇIK"

Uruguaylı efsane, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim o kaleye sahip çık." ifadelerini kullandı. Fernando Muslera'nın bu mesajı, sarı kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

"BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Uğurcan, "Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarımızı mutlu etmek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum. İç sahada oynanan maçlarda özellikle taraftarlar çok iyi destek veriyor. Ben de burada olmaktan, onlarla birlikte bu desteği hissedecek olmaktan çok mutluyum. İnşallah onların da yüzünü kara çıkarmam. Burada başarılar yakalarım." diye konuştu.

