Liverpool'a 18'lik stoper! "Uzun süreli sözleşmeye imzaladı"

Teknik direktörlüğünü Arne Slot'un yaptığı Premier Lig takımlarından Liverpool, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Parma'da 17 maça çıkan Giovanni Leoni'yi kadrosuna kattı.

"SON ŞAMPİYONA KATILDI"

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "18 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten ve uzun süreli bir sözleşmeye imzaladıktan sonra Premier Lig şampiyonuna katıldı" denildi.​​​​​​​