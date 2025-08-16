Liverpool'a 18'lik stoper! "Uzun süreli sözleşmeye imzaladı"
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, İtalya temsilcisi Parma'nın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Giovanni Leoni'yi transfer etti.
Teknik direktörlüğünü Arne Slot'un yaptığı Premier Lig takımlarından Liverpool, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Parma'da 17 maça çıkan Giovanni Leoni'yi kadrosuna kattı.
"SON ŞAMPİYONA KATILDI"
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "18 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten ve uzun süreli bir sözleşmeye imzaladıktan sonra Premier Lig şampiyonuna katıldı" denildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş