Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da 3 çocuk annesi Aysel Avcı günlerdir kayıptı... Önce telefonu sonra cansız bedeni bulundu

Sakarya'da 3 çocuk annesi Aysel Avcı günlerdir kayıptı... Önce telefonu sonra cansız bedeni bulundu

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da kayıp olan 3 çocuk annesi Aysun Avcı'nın cansız bedeni Sakarya Nehri'nde ortaya çıktı. Kadına ait telefon ve ayakkabılar ise nehir kenarında bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, 35 yaşındaki üç çocuk annesi Aysun Avcı'dan bir süredir haber alamayan yakınları, kadına ait cep telefonu ve ayakkabıları Sakarya Nehri kenarında buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kadının gidebileceği yerler ve nehir bölgesinde çalışma başlattı.

Sakarya'da 3 çocuk annesi Aysel Avcı günlerdir kayıptı... Önce telefonu sonra cansız bedeni bulundu - 1. Resim

CAK EKİPLERİ DE DESTEK VERDİ

Gece saatlerinde yapılan aramalarda kadının telefonu ve ayakkabısı dışında herhangi bir bulguya rastlanmazken, arama kurtarma çalışmalarına Can Arama Kurtarma (CAK) ekipleri de destek verdi.

Sakarya'da 3 çocuk annesi Aysel Avcı günlerdir kayıptı... Önce telefonu sonra cansız bedeni bulundu - 2. Resim

AVCI'NIN CANSIZ BEDENİ NEHİRDE BULUNDU

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan arama çalışmalarına İstanbul JAK ve Kocaeli Deniz Polisi Su Altı ekibi sevk edildi. Havadan ve karadan hummalı çalışma gerçekleştiren ekipler, Avcı'nın cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

