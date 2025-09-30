Sakarya'da 3 çocuk annesi Aysel Avcı günlerdir kayıptı... Önce telefonu sonra cansız bedeni bulundu
Sakarya'da kayıp olan 3 çocuk annesi Aysun Avcı'nın cansız bedeni Sakarya Nehri'nde ortaya çıktı. Kadına ait telefon ve ayakkabılar ise nehir kenarında bulundu.
Sakarya'nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, 35 yaşındaki üç çocuk annesi Aysun Avcı'dan bir süredir haber alamayan yakınları, kadına ait cep telefonu ve ayakkabıları Sakarya Nehri kenarında buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kadının gidebileceği yerler ve nehir bölgesinde çalışma başlattı.
CAK EKİPLERİ DE DESTEK VERDİ
Gece saatlerinde yapılan aramalarda kadının telefonu ve ayakkabısı dışında herhangi bir bulguya rastlanmazken, arama kurtarma çalışmalarına Can Arama Kurtarma (CAK) ekipleri de destek verdi.
AVCI'NIN CANSIZ BEDENİ NEHİRDE BULUNDU
Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan arama çalışmalarına İstanbul JAK ve Kocaeli Deniz Polisi Su Altı ekibi sevk edildi. Havadan ve karadan hummalı çalışma gerçekleştiren ekipler, Avcı'nın cansız bedenine ulaştı.
Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor.