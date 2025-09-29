Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya saldırısında Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti! Uyarılara rağmen Kiev'de sığınağa girmedi 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya’nın Kiev’e düzenlediği saldırıda sığınağa girmeyen Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Bektaş'ın Rusya’nın başlattığı 12 saatlik bombardıman öncesi yapılan sığınaklara girilmesi uyarısına rağmen tırında kalmayı tercih ettiği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 12 saat süren bombalı saldırısında sığınağa girmeyen Sakaryalı tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Rusya saldırısında Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti! Uyarılara rağmen Kiev'de sığınağa girmedi  - 1. Resim

Edinilen bilgiye göre, Akyazı’dan aldığı yükü Ukrayna’nın Kiev kentine götüren Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş, yükünü boşalttıktan sonra gümrük bölgesinde beklemeye başladı.

Rusya saldırısında Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti! Uyarılara rağmen Kiev'de sığınağa girmedi  - 2. Resim

SIĞINAĞA GİRMEYİ REDDETTİ, TIRINDA BEKLEDİ

3 çocuk babası Bektaş, iddiaya göre Rusya’nın başlattığı 12 saatlik bombardıman öncesi yapılan sığınaklara girilmesi uyarısına rağmen tırında kalmayı tercih etti.

Rusya saldırısında Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti! Uyarılara rağmen Kiev'de sığınağa girmedi  - 3. Resim

Bombardıman sırasında bulunduğu bölgeye bomba isabet etmesi neticesinde Bektaş hayatını kaybetti.

Rusya saldırısında Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti! Uyarılara rağmen Kiev'de sığınağa girmedi  - 4. Resim

SALDIRIDA 3 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Bektaş’la beraber 3 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Paylaşılan görüntülerde bombardıman sonrası tırların ve büyük araçların alev aldığı anlar yer aldı.

Rusya saldırısında Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti! Uyarılara rağmen Kiev'de sığınağa girmedi  - 5. Resim

Başkent ekibinden "kural hatası" açıklaması: Hakem raporuna dikkat çekildi
