Netanyahu telefonda Katar'dan özür diledi! Trump'ın yanında Al Sani'yi aradı

Netanyahu telefonda Katar'dan özür diledi! Trump'ın yanında Al Sani’yi aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu telefonda Katar&#039;dan özür diledi! Trump&#039;ın yanında Al Sani’yi aradı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi telefonla arayarak, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırı için özür diledi.

Ayrıntılar geliyor...

