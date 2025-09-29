Netanyahu telefonda Katar'dan özür diledi! Trump'ın yanında Al Sani’yi aradı
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi telefonla arayarak, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırı için özür diledi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru