Fransa, Almanya ve Polonya’dan ortak bildiri: İsrail ateşi kes, Rusya saldırıları durdur!
Avrupa’nın üç kritik ülkesi Fransa, Almanya ve Polonya, yayımladıkları ortak bildiride hem Rusya’yı hem de İsrail’i açık şekilde uyardı. Açıklamada, Rusya’nın Polonya, Romanya ve Estonya hava sahasını ihlal etmesi “tehlikeli tırmanış” olarak nitelendirilirken, Gazze için “derhal ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması” çağrısı yapıldı.
Rusya’nın son dönemde Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarını ihlal etmesi, Avrupa genelinde güvenlik endişelerini tırmandırdı. Artan tehditler karşısında Fransa, Almanya ve Polonya Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yayımlayarak Moskova’yı uyardı.
Ortak açıklamada Moskova’ya provokasyonları durdurma çağrısı yapıldı.
GAZZE İÇİN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
Bildiride, “Gazze’de derhal ateşkes sağlanmalı, tüm rehineler koşulsuz serbest bırakılmalı ve insani yardımlar engelsiz ulaştırılmalıdır” ifadeleri yer aldı. Bakanlar, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının sivillerin toplu yerinden edilmesine ve altyapının yok olmasına neden olduğuna dikkat çekti.
'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' VURGUSU
Fransa, Almanya ve Polonya, müzakereler yoluyla iki devletli çözüme bağlılıklarını teyit etti. New York Bildirgesi’nde yer alan önlemlerin hızla uygulanması istendi. Ayrıca İsrail hükümetine, E1 projesi de dahil olmak üzere tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurma çağrısı yapıldı.
SAFE VE NATO DESTEĞİ
Üç ülke, Avrupa güvenliği için NATO’nun Doğu ve Baltık Gözcü girişimine destek verdiğini ve SAFE aracının hızlı şekilde uygulanmasını talep ettiğini açıkladı. “Avrupa kendi güvenliğini üstlenmeli, daha egemen hareket etmeli” mesajı verildi.
UKRAYNA'YA TAM DESTEK
Bakanlar, Ukrayna’ya askeri, insani ve mali desteğin süreceğini belirtti. Rusya’nın yoğun hava saldırılarının cevapsız kalmayacağı vurgulanırken, Ukrayna’ya yeni hava savunma sistemleri sağlanacağı kaydedildi. Yaptırımların sıkılaştırılacağı ve gölge filoya karşı mücadele edileceği ifade edildi.
'MOLDOVA VE BATI BALKANLAR DA AVRUPA'NIN PARÇASI'
Ortak açıklamada, Moldova’nın AB yolunda attığı adımlar övülürken, Batı Balkan ülkelerinin de Avrupa’nın geleceğinde yer alacağı mesajı verildi.
'RUSYA BİZİ YILDIRAMAZ'
Üç ülke, Rusya’nın saldırganlığının Avrupa’nın kararlılığını yalnızca güçlendirdiğine değindi:
“Birlikte hareket etmek bizi daha güçlü kılar, Avrupa’yı daha güvenli hale getirir.”