Fransa, Almanya ve Polonya’dan ortak bildiri: İsrail ateşi kes, Rusya saldırıları durdur!

Rusya’nın son dönemde Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarını ihlal etmesi, Avrupa genelinde güvenlik endişelerini tırmandırdı. Artan tehditler karşısında Fransa, Almanya ve Polonya Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yayımlayarak Moskova’yı uyardı.

Ortak açıklamada Moskova’ya provokasyonları durdurma çağrısı yapıldı.

Bildiride, “Gazze’de derhal ateşkes sağlanmalı, tüm rehineler koşulsuz serbest bırakılmalı ve insani yardımlar engelsiz ulaştırılmalıdır” ifadeleri yer aldı. Bakanlar, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının sivillerin toplu yerinden edilmesine ve altyapının yok olmasına neden olduğuna dikkat çekti.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' VURGUSU

Fransa, Almanya ve Polonya, müzakereler yoluyla iki devletli çözüme bağlılıklarını teyit etti. New York Bildirgesi’nde yer alan önlemlerin hızla uygulanması istendi. Ayrıca İsrail hükümetine, E1 projesi de dahil olmak üzere tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurma çağrısı yapıldı.

SAFE VE NATO DESTEĞİ

Üç ülke, Avrupa güvenliği için NATO’nun Doğu ve Baltık Gözcü girişimine destek verdiğini ve SAFE aracının hızlı şekilde uygulanmasını talep ettiğini açıkladı. “Avrupa kendi güvenliğini üstlenmeli, daha egemen hareket etmeli” mesajı verildi.