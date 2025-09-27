Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Danimarka NATO üssü üzerinde şüpheli drone! Rusya mı gönderdi?

Danimarka NATO üssü üzerinde şüpheli drone! Rusya mı gönderdi?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Danimarka NATO üssü üzerinde şüpheli drone! Rusya mı gönderdi?
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Danimarka’nın en büyük askeri hava üssü Karup üzerinde tanımlanamayan drone’lar görüldü.

Danimarka’nın en büyük askeri üssü Karup üzerinde tanımlanamayan drone’lar görüldü. 

Yetkililer, Cuma akşamı saat 20.15 sularında başlayan ve birkaç saat süren olayda bir ila iki dronun üs üzerinde uçtuğunu doğruladı. 

Karup, NATO operasyonları açısından da stratejik önemi bulunan Danimarka’nın en büyük askeri hava üssü konumunda.

Polis sözcüsü Simon Skelsjaer, AFP’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dronların kaynağı hakkında yorum yapamayız. Onları düşürmedik.”

HİBRİT SALDIRILAR ZİNCİRİ

Son dönemde Danimarka ve diğer İskandinav ülkelerinde, enerji altyapısı ve askeri bölgeler üzerinde tanımlanamayan dronların görülmesi, Rusya bağlantılı hibrit tehditler kapsamında değerlendirilmekte. 

Geçmişte, Kuzey Denizi’ndeki enerji hatları ve Norveç havaalanları üzerinde de benzer uçuşlar rapor edilmişti

Moskova’nın Baltık ve Kuzey Denizi’ndeki stratejik hareketliliği dikkate alındığında, Kopenhag’da yaşanan son olayın da Rusya ile ilişkilendirilebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

SAVUNMA HAZIRLIKLARI GÜNDEMDE

Danimarka hükümeti daha önce, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının ardından ülkeye yönelik siber saldırı, dezenformasyon ve dron faaliyetlerinin artabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Son gelişmenin ardından Kopenhag yönetiminin, NATO müttefikleriyle birlikte hava savunma önlemlerini artırması bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler

İstanbul'un suyu tükeniyor! Barajlarda kritik seviye
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dışişleri Bakanlığı, Karabağ zaferinin 5. yılında şehitleri andı - Dünya44 günlük zaferin üzerinden 5 yıl geçti!Gazze’de kanlı sabah: İsrail aynı aileden onlarca kişi öldürdü - Dünyaİsrail aynı aileden onlarca kişi öldürdüPutin İngiliz seçimlerini mi satın aldı? Londra’yı sarsan skandal! - Dünya"Putin, İngiliz vekillere rüşvet verdi"Yunan basını itiraf etti: Yunanistan tökezledi, Türkiye yükselişte! - Dünya"Yunanistan tökezledi, Türkiye yükselişte!"Sumud Filosu’na Şayetet 13 tehdidi! Akıncı SİHA koruma hattında mı? - DünyaSumud Filosu'nu Akıncı SİHA mı koruyor?Baas’ın en çok vurduğu şehir ayağa kalkıyor: İdlib’e dev yardım - DünyaYeniden imar hamlesi: 'İdlib'e Vefa'ya rekor destek
Sonraki Haber Yükleniyor...