Danimarka NATO üssü üzerinde şüpheli drone! Rusya mı gönderdi?

Danimarka’nın en büyük askeri üssü Karup üzerinde tanımlanamayan drone’lar görüldü.

Yetkililer, Cuma akşamı saat 20.15 sularında başlayan ve birkaç saat süren olayda bir ila iki dronun üs üzerinde uçtuğunu doğruladı.

Karup, NATO operasyonları açısından da stratejik önemi bulunan Danimarka’nın en büyük askeri hava üssü konumunda.

Polis sözcüsü Simon Skelsjaer, AFP’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dronların kaynağı hakkında yorum yapamayız. Onları düşürmedik.”

HİBRİT SALDIRILAR ZİNCİRİ

Son dönemde Danimarka ve diğer İskandinav ülkelerinde, enerji altyapısı ve askeri bölgeler üzerinde tanımlanamayan dronların görülmesi, Rusya bağlantılı hibrit tehditler kapsamında değerlendirilmekte.

Geçmişte, Kuzey Denizi’ndeki enerji hatları ve Norveç havaalanları üzerinde de benzer uçuşlar rapor edilmişti

Moskova’nın Baltık ve Kuzey Denizi’ndeki stratejik hareketliliği dikkate alındığında, Kopenhag’da yaşanan son olayın da Rusya ile ilişkilendirilebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

SAVUNMA HAZIRLIKLARI GÜNDEMDE

Danimarka hükümeti daha önce, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının ardından ülkeye yönelik siber saldırı, dezenformasyon ve dron faaliyetlerinin artabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Son gelişmenin ardından Kopenhag yönetiminin, NATO müttefikleriyle birlikte hava savunma önlemlerini artırması bekleniyor.