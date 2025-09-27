Putin İngiliz seçimlerini mi satın aldı? Londra’yı sarsan skandal!

İngiltere’de sağcı popülist Reform UK partisinin eski lideri Nathan Gill, Avrupa Parlamentosu’nda görev yaptığı dönemde Rusya yanlısı açıklamalar yapmak için para aldığını itiraf etti.

Gill, Londra’daki Old Bailey Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı.

BBC’nin aktardığına göre, 52 yaşındaki Gill, Aralık 2018 ile Temmuz 2019 arasında sekiz ayrı rüşvet suçlamasını kabul etti.

RUS YANLISI UKRAYNALI SİYASETÇİYLE PARA TRAFİĞİ

Gill’e ödemelerin, Rusya’ya yakınlığıyla bilinen eski Ukrayna milletvekili Oleg Voloshyn tarafından yapıldığı belirlendi. Anlaşmaya göre Gill, Avrupa Parlamentosu’nda Rus yanlısı açıklamalarda bulunacak ve Moskova yanlısı politikacılarla etkinlikler düzenleyecekti.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan WhatsApp mesajlarına göre, Gill anlaşmayı kabul etti ve karşılığında ödeme aldı.

MEDVEDÇUK VE PUTİN BAĞLANTISI

Rüşvet olaylarından biri, Gill’in Aralık 2018’de Rusya lideri Vladimir Putin’in yakın müttefiki olan Viktor Medvedçuk ile bağlantılı televizyon kanallarını savunmasıydı. Gill, Avrupa Parlamentosu’ndaki diğer üyelerin de bu kanallarda konuşmalarını ayarladı.

Medvedçuk, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının başında Kiev’de yakalanmış, daha sonra yapılan esir takasında Moskova’ya gönderilmişti. Aynı zamanda Putin’in kızı için vaftiz babası olduğu biliniyor.

TERÖRLE MÜCADELE SORUŞTURMASI SONRASI ORTAYA ÇIKTI

Gill’in Rusya bağlantısı, 2021’de Manchester Havalimanı’nda terörle mücadele yasaları kapsamında yapılan aramada gündeme geldi. Londra Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma, Gill’in “Avrupa’da Rus yanlısı propaganda karşılığında ödeme aldığı” gerçeğini ortaya çıkardı.

Savcı Mark Heywood, “Suçun kabul edilmesi, Gill’in faaliyetlerini açıkça yansıtıyor” dedi.

KASIM'DA HAPİS CEZASI BEKLENİYOR

Gill, Kasım ayında yapılacak duruşmada önemli bir hapis cezasına çarptırılacak. Şu anda kefaletle serbest bırakılan Gill’in savunması da “kaçınılmaz cezayı kabul ettiğini” açıkladı.