UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta: Legia Varşova - Samsunspor maçına Fransız hakem

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Legia Varşova - Samsunspor karşılaşmasını Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre; Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Alexis Auger yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise bir diğer Fransız Marc Bollengier olacak.