Lisede130 kiloymuş! İtirafı gündem olan oyuncunun şişman hali ortaya çıktı

Şimdilerde Veliaht dizisinde başrol oynayan Akın Akınözü, katıldığı YouTube programında bir dönem 130 kiloya kadar çıktığını ve bu fazla kiloları yaşadığı aşk acısıyla verdiğini paylaştı.

"TARTIDA 120'Yİ AŞIYORDUM, 130'DUM"

Sunucu İbrahim Selim’in sorularını içtenlikle cevaplayan isim “120’yi ben saklıyordum bizimkilerden. Manuel tartı vardı, 120’ye kadar geliyordu. 120’yi aşıyordum ben. 130’dum” dedi.

"BENİ DAHA İYİ BİR BEN YAPTI"

“Sonra spora mı başladın?” diye sorulan Akınözü “Aşk acısı… Hoşlandığım bir kız vardı. Hala aslında iletişimimiz devam ediyor. Teşekkür ediyorum ona, beni daha iyi bir ben yaptığı için. Ben ondan hoşlanıyordum. Daha sonra duydum ki ‘Akın ile ben birlikte olmam, o çok kilolu’ gibi bir laf etmiş. O laf koydu bana. Sonra geldi o kız bana. 'Sen benim hayat kitabımdaki bir bölümdün. Sen beni daha iyi bir ben yaptın' dedim.” şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün 130 kilodan 70 kiloya düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Eski halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Akınözü’nün kilolu günlerinden kareler...