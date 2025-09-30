Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Liverpool maçı öncesi RAMS Park'ta yapılan skor tabelası testi gündem oldu

Liverpool maçı öncesi RAMS Park'ta yapılan skor tabelası testi gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Liverpool maçı öncesi RAMS Park&#039;ta yapılan skor tabelası testi gündem oldu
Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Liverpool, Futbol, Sosyal Medya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nde evinde Liverpool ile oynayacağı maç öncesi ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. RAMS Park'ta yapılan rutin skor tabelası testinde 90 dakika sonucunun sosyal medyaya düşmesi taraftarın heyecanını ikiye katladı.

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam sahasında Liverpool’u ağırlayacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Mücadeleye saatler kala ise RAMS Park’ta dikkat çeken bir olay yaşandı.

Liverpool maçı öncesi RAMS Park'ta yapılan skor tabelası testi gündem oldu - 1. Resim

SKOR TABELASI TEST EDİLDİ

Stadyumda yapılan rutin teknik kontroller kapsamında skor tabelası testi yapıldı. Test sırasında ekrana yansıtılan skor ise Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Tabelada Galatasaray’ın Liverpool karşısında 2-1 galip geldiği bir sonuç yer aldı.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Kritik mücadele öncesinde yayılan bu görüntü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, skor tabelasındaki 2-1’lik sonucun gerçeğe dönüşmesini temenni etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güllü'nün çocukları o geceyi anlattı! Ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktıBakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da Okan Buruk'un Liverpool maçı 11'i netleşti: Osimhen bir ilki yaşayacak - SporOkan Buruk'un Liverpool maçı planı netleştiTFF'ye kural hatası başvurusu: Hükmen galibiyet - SporTFF'ye kural hatası başvurusu: Hükmen galibiyetTFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Montella zaten yarı Türk, onu tam Türk yapacağız - SporHacıosmanoğlu: Montella yarı Türk, onu tam Türk yapacağızMesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı: Ambargoyu kaldırın - SporÖzil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısıSelçuk İnan'dan hakem çıkışı: Kesinlikle istemiyorum - SporSelçuk İnan'dan hakem çıkışı: Kesinlikle istemiyorumJose Mourinho'dan dikkat çeken itiraf: Provokatör olabilirim ama şeytan değilim - Spor"Provokatör olabilirim ama şeytan değilim"
Sonraki Haber Yükleniyor...