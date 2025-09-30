Liverpool maçı öncesi RAMS Park'ta yapılan skor tabelası testi gündem oldu

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam sahasında Liverpool’u ağırlayacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Mücadeleye saatler kala ise RAMS Park’ta dikkat çeken bir olay yaşandı.

SKOR TABELASI TEST EDİLDİ

Stadyumda yapılan rutin teknik kontroller kapsamında skor tabelası testi yapıldı. Test sırasında ekrana yansıtılan skor ise Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Tabelada Galatasaray’ın Liverpool karşısında 2-1 galip geldiği bir sonuç yer aldı.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Kritik mücadele öncesinde yayılan bu görüntü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, skor tabelasındaki 2-1’lik sonucun gerçeğe dönüşmesini temenni etti.