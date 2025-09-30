UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Fenerbahçe - Nice karşılaşmasını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.