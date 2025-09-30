Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu

UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibini konuk edeceği maçın hakemi açıklandı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Fenerbahçe - Nice karşılaşmasını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu - 1. Resim

UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

