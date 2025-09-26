Avrupa Ligi'ne damga vuran an: 39 yaşına 5 gün kala tarihe geçti
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Lille, konuk ettiği Brann'ı 2-1 mağlup etti. Milli oyuncu Berke Özer karşılaşmada 90 dakika forma giyerken; Lille'e galibiyeti getiren 38 yaşındaki Olivier Giroud tarihi bir gole imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Lille, Norveç'in Brann takımını konuk etti. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi, 2-1 kazandı.
Lille, 54'üncü dakikada Igamane ile öne geçti. Brann, 60'ta Magnusson ile skora eşitlik getirdi. Yıldız futbolcu Olivier Giroud, 80'de attığı kafa golüyle maçın skorunu belirledi.
Milli futbolcu Berke Özer'in 90 dakika görev yaptığı Lille, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Lille, ikinci maçta Roma ile deplasmanda karşılaşacak.
TARİHE GEÇEN GOL
Olivier Giroud, Lille formasıyla sezonun ilk Avrupa maçına çıktı. Deneyimli oyuncu, ilk maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Giroud, attığı golle birlikte "UEFA Avrupa Ligi'nin grup/lig aşamasında gol atan en yaşlı futbolcu" (38 yıl 360 gün) oldu.
