UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç! İşte gecenin sonuçları...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda ilk hafta mücadelesi 9 maçla tamamlandı. Fransız ekibi Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda ağırladığı Norveç'in Brann takımını 2-1 yendi. Lille'in kalesini koruyan milli oyuncu Berke Özer, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi 25 Eylül'de oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.
Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:
Lille (Fransa)-Brann (Norveç): 2-1
Go Ahead Eagles (Hollanda)-FCSB (Romanya): 0-1
Rangers (İskoçya)-Genk (Belçika): 0-1
Salzburg (Avusturya)-Porto (Portekiz): 0-1
Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya) : 1-0
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-1
Young Boys (İsviçre)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-4
Stuttgart (Almanya)-Celta Vigo (İspanya): 2-1
Utrecht (Hollanda)-Lyon (Fransa): 0-1
