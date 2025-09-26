Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç! İşte gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç! İşte gecenin sonuçları...

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda ilk hafta mücadelesi 9 maçla tamamlandı. Fransız ekibi Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda ağırladığı Norveç'in Brann takımını 2-1 yendi. Lille'in kalesini koruyan milli oyuncu Berke Özer, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi 25 Eylül'de oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maç! İşte gecenin sonuçları... - 1. Resim

Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:

Lille (Fransa)-Brann (Norveç): 2-1

Go Ahead Eagles (Hollanda)-FCSB (Romanya): 0-1

Rangers (İskoçya)-Genk (Belçika): 0-1

Salzburg (Avusturya)-Porto (Portekiz): 0-1

Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya) : 1-0

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-1

Young Boys (İsviçre)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-4

Stuttgart (Almanya)-Celta Vigo (İspanya): 2-1

Utrecht (Hollanda)-Lyon (Fransa): 0-1

ABD Başkanı Trump'tan F-35 mesajı: Türkiye ile kolayca anlaşabiliriz
