Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Avrupa Ligi'nde İsrail protestosu: Soykırımı durdurun

Avrupa Ligi'nde İsrail protestosu: Soykırımı durdurun

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa Ligi&#039;nde İsrail protestosu: Soykırımı durdurun
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i konuk eden Yunanistan ekibi PAOK'ta taraftarlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Maç öncesinde Filistin bayrağı açan ve İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto eden Yunan taraftarlar, maç esnasında ise "Soykırımı durdurun" pankartı açtı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında oynanan maç öncesi ve esnasında ev sahibi taraftarlar İsrail'i protesto etti.

Toumba Stadı'nda oynanan maç öncesi PAOK taraftarları, İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etti ve Filistin'e destek verdi.

Avrupa Ligi'nde İsrail protestosu: Soykırımı durdurun - 1. Resim

"ÖZGÜR FİLİSTİN"

Filistin bayrağı açan ve soykırım karşıtı sloganlar atan taraftarlar "Özgür Filistin, yerinden edilmeye ve soykırıma hayır"ve "İsrail'i boykot et" pankartları açtı.

Avrupa Ligi'nde İsrail protestosu: Soykırımı durdurun - 2. Resim

TRİBÜNLERDE İSRAİL TEPKİSİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen PAOK'ta taraftarlardan maç esnasında da İsrail'e tepkisi geldi.

"SOYKIRIMI DURDURUN"

PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçında, "Soykırımı durdurun, İsrail'e kırmızı kart çıkarın." pankartı açtı.

Avrupa Ligi'nde İsrail protestosu: Soykırımı durdurun - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ali Koç mesajı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ali Koç mesajı - SporFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ali Koç mesajıGalatasaray'dan sakatlık açıklaması: 2 hafta yok - SporGalatasaray'dan sakatlık açıklaması: 2 hafta yokCanlı: Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında - SporCanlı: Kayseri'deki mücadelede ikinci golArda Turan yıkan haberi verdi: Büyük üzüntü yaşandı - SporArda Turan yıkan haberi verdi: Büyük üzüntü yaşandıFilistinli futbolcu, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti: Yürek yakan detay - SporFilistinli futbolcu İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiHakan Bilal Kutlualp'ten Mert Hakan Yandaş uyarısı: Bu işlere karışmamalı - SporKutlualp'ten Mert Hakan Yandaş uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...