Avrupa Ligi'nde İsrail protestosu: Soykırımı durdurun

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında oynanan maç öncesi ve esnasında ev sahibi taraftarlar İsrail'i protesto etti.

Toumba Stadı'nda oynanan maç öncesi PAOK taraftarları, İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etti ve Filistin'e destek verdi.

"ÖZGÜR FİLİSTİN"

Filistin bayrağı açan ve soykırım karşıtı sloganlar atan taraftarlar "Özgür Filistin, yerinden edilmeye ve soykırıma hayır"ve "İsrail'i boykot et" pankartları açtı.

TRİBÜNLERDE İSRAİL TEPKİSİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen PAOK'ta taraftarlardan maç esnasında da İsrail'e tepkisi geldi.

"SOYKIRIMI DURDURUN"

PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçında, "Soykırımı durdurun, İsrail'e kırmızı kart çıkarın." pankartı açtı.