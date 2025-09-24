Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Filistinli futbolcu, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti: Yürek yakan detay

Filistinli futbolcu, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti: Yürek yakan detay

- Güncelleme:
Filistinli futbolcu Muhammed es-Satri, İsrail ordusunun Refah kentinde insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Filistinli futbolcu Muhammed es-Satri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.
 

İNSANİ YARDIM BEKLİYORDU

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde, Gazze'deki Şebab Refah Kulübü sporcularından es-Satri'nin bugün Refah kentinde insani yardım beklediği sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.4

Filistinli futbolcu, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti: Yürek yakan detay - 1. Resim

355'TEN FAZLA FUTBOLCU ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 355’ten fazla futbolcunun öldürüldüğü, spor altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları ve Filistin Futbol Federasyonu tarafından son günlerde ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail’in uluslararası spor müsabakalarına katılımının savaş durdurulana kadar askıya alınması çağrısı yapılmıştı.

