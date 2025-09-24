Carlos Cuesta'ya derbide tam not: Hiç hata yapmadı!

Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Vasco de Gama'ya kiralık giden Carlos Cuesta, Brezilya ekibinde ikinci maçına çıktı. 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Flamengo ile oynanan "Classico dos Milhoes" derbisinde 90 dakika sahada kaldı.

Vasco de Gama Teknik Direktörü Fernando Diniz, 1-1 sonuçlanan karşılaşma sonrası Carlos Cuesta'nın performansını övdü.

"SAĞLAM PERFORMANS"

Diniz Cuesta, "Sadece sağlam bir performans değil, çok iyi bir performans. Savunmada hiçbir hata yaptığını sanmıyorum. Takım tehlikedeyken ivme kazanmasına yardımcı oldu. Çok karakterli bir oyuncu ve Robert Renan ile birlikte transfer döneminde büyük bir başarı elde ettiler. Oyuncu transfer etmek için acele ediyorduk ve kısıtlı bütçemizle iyi transferler yapmayı başardık" şeklinde konuştu.