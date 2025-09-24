Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Carlos Cuesta'ya derbide tam not: Hiç hata yapmadı!

Carlos Cuesta'ya derbide tam not: Hiç hata yapmadı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Carlos Cuesta&#039;ya derbide tam not: Hiç hata yapmadı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya ekibi Vasco de Gama'da forma giyen Carlos Cuesta, Flamengo ile oynanan derbi maçta sergilediği performansla adından söz ettirdi. Vasco de Gama Teknik Direktörü Fernando Diniz, Kolombiyalı savunma oyuncusuna övgüler yağdırdı.

Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Vasco de Gama'ya kiralık giden Carlos Cuesta, Brezilya ekibinde ikinci maçına çıktı. 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Flamengo ile oynanan "Classico dos Milhoes" derbisinde 90 dakika sahada kaldı.

Vasco de Gama Teknik Direktörü Fernando Diniz, 1-1 sonuçlanan karşılaşma sonrası Carlos Cuesta'nın performansını övdü.

Carlos Cuesta'ya derbide tam not: Hiç hata yapmadı! - 1. Resim

"SAĞLAM PERFORMANS"

Diniz Cuesta, "Sadece sağlam bir performans değil, çok iyi bir performans. Savunmada hiçbir hata yaptığını sanmıyorum. Takım tehlikedeyken ivme kazanmasına yardımcı oldu. Çok karakterli bir oyuncu ve Robert Renan ile birlikte transfer döneminde büyük bir başarı elde ettiler. Oyuncu transfer etmek için acele ediyorduk ve kısıtlı bütçemizle iyi transferler yapmayı başardık" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Düğünde ‘Köyden İndim Şehire’ sürprizi! Altın beklediler, çuval çuval bozuk para çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü spor yazarı "Belki çok erken" diyerek duyurdu! Süper Lig için şampiyonluk tahmini - SporSüper Lig için çarpıcı şampiyonluk tahminiFenerbahçe ayrılığı duyurdu: Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı - SporFenerbahçe ayrılığı duyurdu: Her şey için teşekkürlerZaniolo sahneye çıktı: Udinese, İtalya Kupası'nda turladı - SporZaniolo sahneye çıktı: Udinese, İtalya Kupası'nda turladıLeroy Sane'de korkutan tesadüf: Zaha sendromu! - SporLeroy Sane'de korkutan tesadüf: Zaha sendromu!Futbolda "penaltı" devrimi! FIFA'dan ezber bozacak değişiklik geliyor - SporFIFA'dan ezber bozacak değişiklik geliyorMourinho'dan maç sonu sert tepki: Adaletsiz, haksız! - SporMourinho'dan maç sonu sert tepki: Adaletsiz, haksız!
Sonraki Haber Yükleniyor...