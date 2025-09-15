Galatasaray hiç düşünmeden göndermişti! Cuesta ilk maçında gol attı

Galatasaray, 2024-2025 sezonunun devre arasında 8 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'yı yeni sezon öncesi Vasco da Gama'ya kiralık göndermişti. 26 yaşındaki futbolcu, Vasco da Gama formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada gol attı.

Brezilya Serie A'nın 22'nci haftasında Ceara'yı konuk eden Vasco da Gama, 80'inci dakikada Carlos Cuesta'nın kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

SAHADAN BİR PUANLA AYRILDILAR

Eski Kayserispor ve Sivassporlu Pedro Henrique, dakikalar 90+5'i gösterdiğinde fileleri havalandırıp, skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.