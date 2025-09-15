Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray hiç düşünmeden göndermişti! Cuesta ilk maçında gol attı

Galatasaray hiç düşünmeden göndermişti! Cuesta ilk maçında gol attı

- Güncelleme:
Galatasaray'ın Şubat 2025'te 8 milyon euroya renklerine bağladığı Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı forma altında beklentileri karşılayamamıştı. Yaz transfer döneminde kiralık olarak Vasco da Gama'ya göndermişti. Kolombiyalı savunma oyuncusu, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, 2024-2025 sezonunun devre arasında 8 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'yı yeni sezon öncesi Vasco da Gama'ya kiralık göndermişti. 26 yaşındaki futbolcu, Vasco da Gama formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada gol attı. 

Galatasaray hiç düşünmeden göndermişti! Cuesta ilk maçında gol attı - 1. Resim

Brezilya Serie A'nın 22'nci haftasında Ceara'yı konuk eden Vasco da Gama, 80'inci dakikada Carlos Cuesta'nın kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

SAHADAN BİR PUANLA AYRILDILAR

Eski Kayserispor ve Sivassporlu Pedro Henrique, dakikalar 90+5'i gösterdiğinde fileleri havalandırıp, skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

