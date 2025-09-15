Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da Okan Buruk'tan 'dev' değişiklik! Frankfurt maçına farklı 11: Osimhen ve Barış Alper...

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 'dev' değişiklik! Frankfurt maçına farklı 11: Osimhen ve Barış Alper...

G.Saray'da Okan Buruk, E. Frankfurt maçında değişime gidiyor. Sarı kırmızılılarda tam olarak hazır olmadığı Eyüp maçında görülen İcardi yedeğe çekiliyor. Lemina yeniden orta sahaya geçiyor. 11’e girecek Barış Alper’in mevkisi ise Osimhen’e göre netlik kazanacak.

ALİ NACİ KÜÇÜKLigde 5’te 5 yaparak yoluna devam eden Galatasaray’da gözler perşembe günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Eintracht Frankfurt mücadelesine çevrildi.

Eyüpspor karşısında üretken futbolundan uzak bir görüntü sergileyen sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Alman ekibine karşı farklı bir 11 ve oyun anlayışı tercihinde bulunacak. Geniş takvimde her oyuncusuna süre verip mutlu etmeyi hedefleyen Buruk, Eyüpspor karşısında tam hazır olmadığı net şekilde görülen Mauro İcardi’yi Şampiyonlar Ligi’nde kulübeye çekecek. 

TORREİRA İLE BİRLİKTE

Orta sahada ise Eyüpspor maçında görev almayan Mario Lemina sahada olacak. Özellikle Galatasaray’ın orta saha-savunma hattında tüm açıkları kapattığı net şekilde görülen Lemina, Torreira ile birlikte rakibe rahat oyun kurma şansı vermemeye çalışacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 'dev' değişiklik! Frankfurt maçına farklı 11: Osimhen ve Barış Alper... - 1. Resim

OSIMHEN'E GÖRE NETLİK KAZANACAK

Joker Barış Alper Yılmaz da 11’e dönecek bir diğer isim. Eyüp maçında sonradan oyuna girip farkını gösteren Yılmaz’ın forvet mi kanat mı oynayacağı Victor Osimhen’in durumuna göre netlik kazanacak. Özetle, Buruk 3-4 dokunuş yapacak.

OSİMHEN İÇİN KRİTİK KARAR

Nijerya Millî Takımı’nda yaşadığı sakatlığın ardından ayak bileği bağlarında orta derece kanama olduğu açıklanan Victor Osimhen için Galatasaray’da yoğun bir mesai var. Şampiyonlar Ligi’ne yetişmesi için büyük bir çalışma yürütülürken Osimhen’in durumu da yarın akşam yapılacak testler sonrasında belli olacak. İğne ile sahaya çıkmayı kabul ederse Frankfurt’a karşı sahada olacak.

