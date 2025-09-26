Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Maçta beton duvara çarpmıştı! Futbol dünyasını sarsan ölüm haberi

Arsenal altyapısından yetişen Billy Vigar'dan acı haber geldi. İngiltere alt lig ekiplerinden Chichester City’nin 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan maçta geçirdiği beyin hasarı nedeniyle hayatını kaybetti.

Billy Vigar, Chichester City ile Wingate & Finchley arasında 20 EylüL'de oynanan karşılaşmada başına aldığı ağır darbe sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölümü, sevenlerini ve futbolseverleri hüzne boğdu.

SAHA KENARINDAKİ BETON DUVARA ÇARPTI

Karşılaşmanın ilk yarısında topu oyunda tutmaya çalışırken saha kenarındaki beton duvara çarpan Vigar, ağır şekilde yaralandı. Olay anında büyük panik yaşanırken, sağlık ekipleri derhal müdahale etti. Beyin travması geçiren futbolcu, yapay komaya alındı ve salı günü hayati riski nedeniyle ameliyata alındı. Ancak tüm çabalara rağmen perşembe sabahı hayatını kaybetti

Futbol dünyasını derinden sarsan haber: 21 yaşında hayatını kaybetti - 1. Resim

"SEVDİĞİ OYUNU OYNARKEN KAYBETTİK"

Vigar Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Billy, geçtiğimiz cumartesi ciddi bir beyin hasarı geçirdi. Salı günü ameliyat olsa da yaralanma çok ağırdı ve 25 Eylül sabahı hayatını kaybetti. Onu sevdiği oyunu oynarken kaybetmiş olmamız ailemizi derinden yıktı" ifadelerine yer verildi.

Futbol dünyasını derinden sarsan haber: 21 yaşında hayatını kaybetti - 2. Resim

Futbola henüz 14 yaşında Arsenal altyapısında başlayan Vigar, 2022 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz yaz Chichester City'ye transfer olan genç yeteneğin vefatı, futbol camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

