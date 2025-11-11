Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'a ilaç gibi gelecek fikstür! Ciddi bir avantaj sağlayacak

Beşiktaş'a ilaç gibi gelecek fikstür! Ciddi bir avantaj sağlayacak

Zor günler yaşayan Beşiktaş’ın önünde büyük bir fırsat var. Siyah beyazlılar gelecek 11 maçın 10’unu İstanbul’da oynayacak. Tek yolculuk Trabzon’a olacak. Takımın bu süreçte toparlanması bekleniyor.

MURAD TAMER -  Beşiktaş millî aranın ardından lige âdeta İstanbul merkezli bir maratonla dönecek. Son dönemde sakatlıklar, formsuzluk ve kadro dengesizliği nedeniyle istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, bu kez ulaşım yükünden kurtulacak.

Siyah beyazlı ekip, önündeki 11 maçın tam 10’unu İstanbul’da oynayacak. Bu periyottaki tek deplasman, Trabzonspor karşılaşması olacak. Dolayısıyla takım fiziksel ve mental anlamda toparlanacak. 

TERAPİ FIRSATI

Özellikle Karagümrük, Eyüpspor ve Başakşehir gibi İstanbul ekipleriyle yapılacak maçlar, siyah beyazlıların seyahat stresini ortadan kaldırıyor. Bu da hem antrenman temposunun hem de takım içi birlikteliğin artması açısından ciddi bir avantaj sağlayacak. Kadronun daha dinlenmiş ve hazır hâle gelmesinin üzerine gelecek ara transferlerle Beşiktaş’ın yeniden yukarı yönlü ivme yakalayacağı tahmin ediliyor.

