Edirne'de bir depoya düzenlenen operasyonda, yılbaşında satılmak üzere hazırlanan kaçak parfüm, kaçak tütün, kaçak içki, çok sayıda uyuşturucu hap ve onlarca kaçak makaron ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir meyve-sebze deposunda kaçak ürün bulundurulduğu yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti.

Depoya yapılan baskında, meyvelerin arasına gizlenmiş halde kaçak parfüm, tütün ve içkinin yanı sıra çok sayıda uyuşturucu hap ile onlarca kaçak makaron bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

