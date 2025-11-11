Mauro Icardi, Okan Buruk'u pişman etti: Yollar ayrılabilir

Galatasaray, Süper Lig'de Kocaeli’den ağır bir darbe aldı. Mağlubiyetin sebebi olarak da İcardi-Osimhen ikilisinin birlikte oynaması gösterildi.

Okan Buruk, geçen yıl kasım ayında oynanan Tottenham maçından bu yana bu ikiliyi ilk defa on birde birlikte kullandı. Sakatlık dönüşünde İcardi’yi küstürmek istemeyen Buruk, bir yıl sonra çift forvetli sistemle takımını oynattı. Ancak sahada yokları oynayan Arjantinli yıldız, Buruk’u pişman ettirdi.

ICARDI ARTIK BEKLEYECEK

Kilolu olan Ajantinli sahanın en kötüleri arasında yer aldı. İcardi üç şutu da karavanaydı. Rakip ceza sahasında beş defa topla buluştu, gol beklentisi 0,02’de kaldı. Maçtan sonra “Oyuncularımız bazı maçları önemsemiyor” siteminde bulunan Okan Buruk, bundan sonra çift forvetli sistemle bir daha maça çıkmama kararı aldı. İcardi, Osimhen’in arkasında kulübede beklemeye razı olmazsa sezon sonunda yollar ayrılacak.