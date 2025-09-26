Sergen Yalçın'ın son keşfi! Devrim Şahin göz kamaştırdı

MURAD TAMER - Beşiktaş tam 10 eksikle gittiği Kayseri deplasmanında maden değil cevher buldu. O cevheri çıkaran isim de Sergen Yalçın oldu. Statü gereği yeni transferlerin forma giymediği maçta sol kanatta oynayacak kimse yoktu. Sergen Yalçın böylesine zorlu bir durumda, üstelik takımda da çok eksik varken çok radikal bir karar verdi. Daha önce hiç A Takım maçına çıkmamış bir altyapı oyuncusuna güvendi tecrübeli çalıştırıcı: Devrim Şahin... 18 yaşındaki oyuncu yeni bir hikâyenin ilk satırlarını yazdı.

UYUMU HARİKA

Daha ilk top alışında hızını, her driplinginde gücünü, her pasında oyun zekâsını ve tekniğini sahaya yansıtan genç yetenek, yönetime âdeta “Boşuna transfer yapmışız” dedirtti. Tecrübesizliğine rağmen takımdaki yıldız isimlerle özellikle Rafa Silva’yla uyumu harikaydı. Hocasının maç sonunda performansına övgülerde bulunduğu yetenekli oyuncuya bir müjde daha geldi. Sadece bir maçlığına kadroya alınan 18 yaşındaki oyuncunun performansı üzerine A Takımla çalışmalara devam etmesine karar verildi.

TAMMY'DEN DESTEK

Beşiktaş’ın golcüsü Tammy Abraham, Devrim Şahin’e “Birçok şeyin başlangıcı! Tebrikler” mesajı atarak destek verdi.

TEŞEKKÜRLER HOCA'M!

Devrim Şahin, mutluluğunu sosyal medyadan da paylaştı. Genç oyuncu, “Yıllardır hayalini kurduğum Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktığım için çok mutlu ve gururluyum. Bana bu şansı veren hocama çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

DEVRİM ŞAHİN KİMDİR?

Devrim Şahin, 1 Nisan 2007 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. 8 yaşında Beşiktaş’ın altyapısına alındı, 11 Eylül tarihinde kulüple 2028 yılına kadar sürecek profesyonel sözleşmeye imza attı. 2022’de U17 takımına, 2024’te ise U19 takımına yükseldi. 2024-2025 sezonunda U19 Süper Ligi’nde çıktığı 32 maçta 10 gol kaydederek dikkatleri

üzerine çekti.