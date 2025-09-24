Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva cevabı: Özel görüştüm

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasındaki erteleme maçında Kayserispor'u 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

"BUGÜN GÜZEL, FANTASTİK BİR SKOR"

Bu galibiyetin moral olduğunu söyleyen Yalçın, "Bize moral oldu. Zor bir periyot var yaşadığımız. Erteleme maçı, daha önce de söyledim, kesinlikle ertelenmemesi gereken bir maç. Oynanması gerekiyordu. Yeni bir takımız. Bu grubun birlikte oynaması gerekiyor. Bu periyot kolay değil, daha sezon başı, hazır olmayan bir oyuncu grubu. Yapılacak çok iş var. Çalışmamız gerekiyor. Kazanırsak bize moral oluyor, mutlu oluyoruz. Bizim işte en önemli şey mutlu olmak. Mutlu olmak için tek şey kazanmak. Kazanırsak daha motive ve mutlu oluyoruz. Bugün güzel, fantastik bir skor. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum." dedi.

DEVRİM ŞAHİN HAKKINDA

Genç futbolcu Devrim Şahin hakkında konuşan Yalçın, "Genç oyuncumuzu tebrik ediyorum. Kolay değil, maçtan önce de söyledim, nasıl biliyorsan öyle oyna dedim. Yeni bir hikaye başladı Devrim için. Onun da hikayesi başladı. Bugün için kabul edilebilir bir sonuç. Mutluyuz, moralimiz, motivasyonumuz iyi. Pazartesi günkü maça hazırlanacağız. Ondan sonra derbi ve milli ara var. O arada sakatlarımız iyileşirse, tam takım devam ederiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA KONUSUNDA DENİYORUZ"

Savunmada denemeler yaptıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Savunma konusunda deniyoruz. Savunmacılarımız var. 4 tane savunmacı var. Hangi ikili tutacak, hangi ikili daha uyumlu denemeleri yapıyoruz. Bu tür denemeler yapıyoruz doğruyu bulmak adına. En kısa zamanda doğruyu bulup iyi bir takım, kazanma alışkanlığı sağlanması gerekiyor. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkabiliriz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"ÖZEL GÖRÜŞTÜM"

Rafa, Abraham ve Ndidi ile özel görüşmeler yaptığını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Rafa Silva, Abraham, Ndidi ile özel görüştüm. Birçok oyuncu ile görüştüm bireysel olarak da. Bu takım performansı ile de ilgili. Takım ne kadar iyi ve güçlü olursa, bireysel yetenekli oyuncuların performansı artar. Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı performans var. Bu süre zarfını en az hasar ile atlatmaya çalışıyoruz. Maç kaybediyoruz, moralimiz bozuluyor ama burayı en az hasarla atlatmak istiyoruz. Ondan sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.