Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İşte Kayserispor - Beşiktaş maçının 11'leri: Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz

İşte Kayserispor - Beşiktaş maçının 11'leri: Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İşte Kayserispor - Beşiktaş maçının 11&#039;leri: Sergen Yalçın&#039;dan büyük sürpriz
Beşiktaş, Kayserispor, Süper Lig, Trendyol Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. 

Beşiktaş, Trendyol  Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham

18'LİK OYUNCU KADRODA

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Devrim Şahin, Kayserispor maçına ilk 11’de başlıyor.

BEŞİKTAŞ 6 PUANDA

Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 6 puanı bulunuyor.

Ligde iki maçı eksik olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Kayseri temsilcisi ise çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Markus Gisdol idaresindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu'nun da karşılaşmada forması giymesi beklenmiyor.

SÜPER LİG'DE BU SEZON DEPLASMANDA GOLÜ VE PUANI YOK

Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada gol atamazken, puan da alamadı.

Siyah-beyazlı ekip, ligin 4. haftasında Alanya'da Corendon Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 kaybetti.

İki mücadelede de rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü.

Ligde 4 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yedi.

ORKUN KÖKÇÜ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Kayserispor karşısında görev alıyor.

Orkun, Başakşehir mücadelesinde VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza almıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN basketbol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Turan yıkan haberi verdi: Büyük üzüntü yaşandı - SporArda Turan yıkan haberi verdi: Büyük üzüntü yaşandıFilistinli futbolcu, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti: Yürek yakan detay - SporFilistinli futbolcu İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiHakan Bilal Kutlualp'ten Mert Hakan Yandaş uyarısı: Bu işlere karışmamalı - SporKutlualp'ten Mert Hakan Yandaş uyarısıLivakovic ve Zufic'ten yalanlama: Fenerbahçe'ye asla öyle bir şey yapmayız - SporLivakovic'ten yalanlama: F.Bahçe'ye böyle bir şey yapmayızBeşiktaş açıkladı: İşte Kocaelispor maçının bilet fiyatları... - SporBeşiktaş açıkladı: Kocaelispor maçının bilet fiyatlarıOsimhen'in son durumu: Alanyaspor maçında oynayacak mı? - SporOsimhen'in son durumu netleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...