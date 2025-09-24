İşte Kayserispor - Beşiktaş maçının 11'leri: Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham
18'LİK OYUNCU KADRODA
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Devrim Şahin, Kayserispor maçına ilk 11’de başlıyor.
BEŞİKTAŞ 6 PUANDA
Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 6 puanı bulunuyor.
Ligde iki maçı eksik olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
Kayseri temsilcisi ise çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Markus Gisdol idaresindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kalacak.
Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu'nun da karşılaşmada forması giymesi beklenmiyor.
SÜPER LİG'DE BU SEZON DEPLASMANDA GOLÜ VE PUANI YOK
Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada gol atamazken, puan da alamadı.
Siyah-beyazlı ekip, ligin 4. haftasında Alanya'da Corendon Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 kaybetti.
İki mücadelede de rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.
KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü.
Ligde 4 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yedi.
ORKUN KÖKÇÜ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Kayserispor karşısında görev alıyor.
Orkun, Başakşehir mücadelesinde VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza almıştı.