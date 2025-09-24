Arda Turan yıkan haberi verdi: Büyük üzüntü yaşandı
Ukrayna Premier Ligi'nde Zorya Luhansk'ı 1-0 mağlup ederek zirveye ortak olan Shakhtar Donetsk'te Teknik Direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından futbolseverleri üzen bir haber verdi.
Ukrayna Premier Ligi'nde liderlik mücadelesi veren Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk'ı 1-0 mağlup ederek puanını 14'e yükseltti ve zirve yarışına ortak oldu.
Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Teknik Direktör Arda Turan, Shakhtar'ın önemli isimlerinden Alisson'un oynamama nedenini açıkladı.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI
Mücadelenin ardından açıklama yapan Arda Turan, Brezilyalı futbolcunun bacağının kırıldığını duyururken büyük üzüntüye neden oldu.
Arda Turan'ın sözleri Ukrayna'da geniş yankı uyandırırken Alisson'un sahalara dönüş tarihi merak konusu oldu.
YIL SONUNA KADAR SAHALARDAN UZAK KALACAK
Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, yıldız oyuncunun aralık ayına kadar forma giymesi beklenmiyor. Alisson'un yıl sonuna doğru takımla antrenmanlara başlayabileceği öngörülüyor.
