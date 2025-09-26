Mehmet Şef’in üstüne yürüyen MasterChef Çağatay diskalifiye olacak mı? Somer Sivrioğlu açıkladı

MasterChef 2025 yeni bölümleriyle ekranlardaki yerini almaya devam ederken, son bölümde Şef Mehmet Yalçınkaya ve yarışma Çağatay Doğanoğlu arasında tansiyon bir hayli yükseldi.

MasterChef’in son bölümünde, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda, hamsili pilav düellosunda ter döken takımlar arasından galip gelen taraf Kırmızı Takım oldu. Ardından Mavi Takım yarışmacıları kaptanları Çağatay önderliğinde sıfır atık temasıyla bireysel dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti.

MEHMET ŞEF, ÇAĞATAY’I ‘TERBİYESİZ’ DİYEREK STÜDYODAN KOVDU

Gece sonunda bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan isim Nisa oldu. Şeflerin Nisa’yı tebrik ettiği sırada, Çağatay’ın balkondaki arkadaşlarıyla konuşması Mehmet Şef’in tepkisine yol açtı.

Çok kızan Mehmet Yalçınkaya, “Yeter ya, terbiyesiz… Seni geçen sefer de uyardım. Burada yarışmacıyla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa yukarıdaki arkadaşlarınla makara yapıyorsun. Çık dışarı, terbiyesiz” diyerek Çağatay’ı stüdyodan kovdu.

ŞEFLERİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ, ARKADAŞLARI UYARDI

Şeflere doğru yürümeye başlayan Çağatay’ı, arkadaşları güçlükle sakinleştirerek stüdyodan çıkardı. Balkondaki yarışmacılar ise “Sus, konuşma” diyerek onu uyarmaya çalıştı.

Bu anlar sonrasında iyice sinirlenen Mehmet Şef, “Biz burada iş yaparken bizi dinleyeceksin” diyerek sert bir uyarıda bulundu.

MASTERCHEF ÇAĞATAY DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Yaşanan gerginlik sonrası sosyal medyada “Çağatay diskalifiye mi olacak?”, “Çağatay’a ne oldu?” gibi sorular gündem olmaya başladı. Programın sonunda ise Somer Sivrioğlu beklenen açıklamayı yaptı.

SOMER ŞEF: KONSEY YAPACAĞIZ

Ünlü şef, “Hiç olmayacak olaylar bunlar… Daha önce de görmediğimiz tarzda bir olay. Biz de birazcık üzgünüz, tabii sizler de üzgünsünüz. Biz de bir düşünelim sakinleşelim. Yarın hep beraber olmazsa konsey yaparak açarız” dedi.

MasterChef Çağatay'ın akıbeti, yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yayınlanan bölümde netlik kazanacak.