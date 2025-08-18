Herkes yeni kaleci Marcos'u konuşuyor! Sürpriz transferde Fenerbahçe gerçeği: Berke Özer itirafı

Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında ikas Eyüpspor, uzatma dakikalarında yediği golle Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GELEN RAKAM BEKLENTİMİZİ KARŞILAMADI"

Geçtiğimiz hafta Fransa'nın Lille takımına transfer olan kaleci Berke Özer hakkında Kulaksız, "Berke'yi Konyaspor maçından sonra satacağımızı bilmiyorduk. Konyaspor maçından önce Lille'in ciddi girişimi olmuştu, çok hızlı gelişti. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Berke'nin önünü açmak için Fenerbahçe ve Eyüpspor'un menfaatlerini koruyarak bir karar aldı. Hızlı bir şekilde satışı gerçekleşti. Bizim gibi kulüplerin ayakta kalabilmesi için oyuncu satışına ihtiyacı var. Gelen rakam beklentimizi karşılamadı ama Eyüpspor'un kasasına girmesini beklediğimiz para açısından beklentimizi karşıladı. Yüzde 40 Fenerbahçe'nin payı vardı. Ali Koç da yardımcı olunca sorunu çözdük" dedi.

"MARCUS'U 50 BİN EUROYA KİRALIK"

Yeni kalecileri Marcos'un 2 antrenman sonrası Beşiktaş maçına çıktığını belirten Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız, "Akabinde bir kaleci transfer etmemiz gerekiyordu. İzlediğimiz kaleciler vardı ama hepsinin transferi zordu. Berke'ye, Beşiktaş maçını oynayıp öyle gitmesini rica etmiştim. Onlar da Berke'nin Brest deplasmanında ilk 11'de başlayacağını ve bir an önce Fransa'ya uçması gerektiğini söylediler. Onlara yardımcı olduk ve aynı talebi Brezilya Serie A'dan Bahia Kulübü'ne söyledik. Marcos 17 saat uçtuktan sonra 2 antrenmana çıktı. Bugün de çok iyi bir performans sergiledi. Çok değerli bir kaleciyi transfer ettik. Berke'yi bonuslarla 5 milyon euroya sattık. Marcos'u 50 bin euro kiralama bedeliyle getirdik. Şapkadan tavşan çıkarmak değil ama bunu yapmak zorundaydık" ifadelerini kullandı.

MARCOS'TAN 7 KURTARIŞ

15 Ağustos'ta imza töreni düzenlenen Brezilyalı file bekçisi, Beşiktaş-Eyüpspor maçında yaptığı kurtarışlar ön plana çıktı. Maç sonu istatistikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Marcos Felipe, 5'i ceza sahası içinden çekilen şutlarda olmak üzere toplam 7 kurtarışa imza attı.