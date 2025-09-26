Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı: Direkt kırmızı kart gördü!

Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı: Direkt kırmızı kart gördü!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı: Direkt kırmızı kart gördü!
Futbol, Caner Erkin, Sakaryaspor, Pendikspor, Kırmızı Kart, Haber
Spor Haberleri

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta top koşturan, şimdilerde Sakaryaspor'un başarısı için mücadele eden Caner Erkin, skandal bir olayla gündeme geldi. Maç sırasında takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atan deneyimli futbolcu, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kaptanlık pazubandını takan Caner Erkin, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 5'inci maçta 2'nci kez oyundan ihraç eildi.

Sakaryaspor'un formasını giyen Caner Erkin, Trendyol 1'inci Lig'de Pendikspor ile oynadıkları maçta yaptığı hareketle tepki çekti. 36 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşına tokat attığı için direkt kırmızı kart gördü.

Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı: Kırmızı kart gördü! - 1. Resim

TAKIM ARKADAŞINI TOKATLADI

Sakaryaspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı. Mücadelede Pendikspor 3-1 öndeyken yaşananlar gündem oldu. Caner Erkin, 76'ıncı dakikada takım arkadaşı olan Burak Altıparmak’a tokat attı. Skandal olay sonrası halem kırmızı kartına başvurdu.

Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı: Kırmızı kart gördü! - 2. Resim

İLK MAÇINDA KIRMIZI KART

Sakaryaspor formasıyla ilk maçına Bandırmaspor karşısında çıkan Caner Erkin'in, ikinci yarıda hakemle yaşadığı tartışma çok konuşulmuştu. Tecrübeli futbolcu, hakemin gol iptal kararının ardından sert itirazları nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
