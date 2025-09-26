Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı: Direkt kırmızı kart gördü!

Sakaryaspor'un formasını giyen Caner Erkin, Trendyol 1'inci Lig'de Pendikspor ile oynadıkları maçta yaptığı hareketle tepki çekti. 36 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşına tokat attığı için direkt kırmızı kart gördü.

TAKIM ARKADAŞINI TOKATLADI

Sakaryaspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı. Mücadelede Pendikspor 3-1 öndeyken yaşananlar gündem oldu. Caner Erkin, 76'ıncı dakikada takım arkadaşı olan Burak Altıparmak’a tokat attı. Skandal olay sonrası halem kırmızı kartına başvurdu.

İLK MAÇINDA KIRMIZI KART

Sakaryaspor formasıyla ilk maçına Bandırmaspor karşısında çıkan Caner Erkin'in, ikinci yarıda hakemle yaşadığı tartışma çok konuşulmuştu. Tecrübeli futbolcu, hakemin gol iptal kararının ardından sert itirazları nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.