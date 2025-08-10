Caner Erkin'den lige olaylı başlangıç! Gol iptal edilince olanlar oldu, direk kırmızı kartla oyundan atıldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Caner Erkin, transfer olduğu Sakaryaspor formasıyla çıktığı maç olaylı geçti. 55 dakikada gol iptal kararı üzerine hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kartla oyundan atıldı.
Trendyol 1. Lig’in 2025/26 sezonunun açılış haftasında, Bandırmaspor ile Sakaryaspor'u ağırladı. Sakaryaspor'un kaptanlığını bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ter döken Caner Erkin yaptı.
17 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Sakaryaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya ise Caner Erkin'in hakemle yaşadığı tartışma damga vurdu.
İlk resmi maçına kaptan olan çıkan Caner Erkin, hakemin gol iptal kararının ardından sert itirazları nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
