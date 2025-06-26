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Eyüpspor'da Caner Erkin dönemi sona erdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eyüpspor&#039;da Caner Erkin dönemi sona erdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor, kaptanı Caner Erkin'e veda etti. Tecrübeli futbolcu, 1. Lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu.

Eyüpspor, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren kadronun önemli isimlerinden biri olan Caner Erkin'e veda etti.

Eyüpspor'da Caner Erkin dönemi sona erdi - 1. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği süre boyunca liderliği ve sahadaki katkısıyla camiamızda iz bırakan, şampiyonluk yolculuğumuzda büyük rol oynayan kaptanımız Caner Erkin'e teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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