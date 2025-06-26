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Eyüpspor’da Ruben Vezo ile yollar ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eyüpspor’da Ruben Vezo ile yollar ayrıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında Portekizli stoper Ruben Vezo’nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, kadro planlamasında önemli bir değişikliğe gitti. İstanbul temsilcisi, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Ruben Vezo ile yollarını resmen ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Rúben Vezo'ya teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki Portekizli stoper, geçen sezon ikas Eyüpspor formasıyla 28 resmi maça çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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