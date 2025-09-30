Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mevduat faizinde 'yüksek' rekabet! İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi

Mevduat faizinde ‘yüksek’ rekabet! İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi

Piyasalarda cuma açıklanacak eylül enflasyonu beklenirken; bankalarca sunulan mevduat faizi oranlarında bu hafta sınırlı bir düşüş dikkat çekiyor. Geçen hafta %45,00 olan en yüksek mevduat oranı, bu hafta %44,00’e geriledi. Ancak daha fazla sayıda bankanın %44,00 ile rekabet etmesi dikkat çekiyor. 30 Eylül 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Piyasalarda bu hafta faiz oranlarının seyri için de kritik olan eylül enflasyonu beklenirken, dikkatler bir yandan mevduat faizlerine çevrildi. TCMB’den gelen son mesajlarda eylül ayında enflasyonun bir miktar yüksek gelebileceği belirtilmiş, piyasada aylık bazda %2,45-%2,65 arası TÜFE beklentisi öne çıkmıştı.

Cuma günü gelecek kritik veri öncesinde, bankalarda mevduat faizi oranlarında düşüş hız kesti. Geçen hafta (vadesiz hesapta para bulundurma şartı olamadan teklif edilen) en yüksek mevduat oranı %45,00 seviyesinde bulunuyordu. Bu hafta söz konusu oran %44,00’e geriledi. Öte yandan daha fazla sayıda bankanın %44,00 oranıyla rekabet etmesi de dikkat çekiyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

30 Eylül 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Akbank: %44,00
-QNB: %44,00
-Vakıfbank: %44,00
-Denizbank: %43,50
-Getir Finans: %43,00
-Yapı Kredi: %42,50
-Alternatif Bank: %41,50
-Odea Bank: %40,00
-TEB: %40,00
-Ziraat Bankası: %39,00
-Burgan Bank: %39,00
-ING: %39,00
-Halkbank: %38,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

Mevduat faizinde ‘yüksek’ rekabet! İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi - 1. Resim

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 500 bin TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 500 bin TL
-Mevduat Vadesi: 32 gün
-Mevduat Oranı: 44,00
-Mevduat Getirisi: 15 bin 913 TL

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL 
-Mevduat Vadesi: 32 gün
-Mevduat Oranı: 44,00
-Mevduat Getirisi: 31 bin 825 TL

1,5 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1,5 milyon TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1,5 milyon TL 
-Mevduat Vadesi: 32 gün
-Mevduat Oranı: 44,00
-Mevduat Getirisi: 47 bin 737 TL

TL MEVDUATIN AĞIRLIĞI YÜKSEK

Bu arada Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre; 19 Eylül ile sona eren haftada bankacılık sisteminin toplam mevduatı 25 trilyon 859 milyar 380 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 14 trilyon 223 milyar 748 milyon lirasını TL cinci mevduat oluşturuyor. Toplam içinde TL mevduatın ağırlığı %55 seviyesinde gerçekleşiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

