Mevduat faizinde ‘yüksek’ rekabet! İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Piyasalarda bu hafta faiz oranlarının seyri için de kritik olan eylül enflasyonu beklenirken, dikkatler bir yandan mevduat faizlerine çevrildi. TCMB’den gelen son mesajlarda eylül ayında enflasyonun bir miktar yüksek gelebileceği belirtilmiş, piyasada aylık bazda %2,45-%2,65 arası TÜFE beklentisi öne çıkmıştı.

Cuma günü gelecek kritik veri öncesinde, bankalarda mevduat faizi oranlarında düşüş hız kesti. Geçen hafta (vadesiz hesapta para bulundurma şartı olamadan teklif edilen) en yüksek mevduat oranı %45,00 seviyesinde bulunuyordu. Bu hafta söz konusu oran %44,00’e geriledi. Öte yandan daha fazla sayıda bankanın %44,00 oranıyla rekabet etmesi de dikkat çekiyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

30 Eylül 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Akbank: %44,00

-QNB: %44,00

-Vakıfbank: %44,00

-Denizbank: %43,50

-Getir Finans: %43,00

-Yapı Kredi: %42,50

-Alternatif Bank: %41,50

-Odea Bank: %40,00

-TEB: %40,00

-Ziraat Bankası: %39,00

-Burgan Bank: %39,00

-ING: %39,00

-Halkbank: %38,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 500 bin TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 44,00

-Mevduat Getirisi: 15 bin 913 TL

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 44,00

-Mevduat Getirisi: 31 bin 825 TL

1,5 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1,5 milyon TL’nin getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1,5 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 44,00

-Mevduat Getirisi: 47 bin 737 TL

TL MEVDUATIN AĞIRLIĞI YÜKSEK

Bu arada Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre; 19 Eylül ile sona eren haftada bankacılık sisteminin toplam mevduatı 25 trilyon 859 milyar 380 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 14 trilyon 223 milyar 748 milyon lirasını TL cinci mevduat oluşturuyor. Toplam içinde TL mevduatın ağırlığı %55 seviyesinde gerçekleşiyor.