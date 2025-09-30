Maça saatler kala yayınlanan video gündem oldu! Liverpool'un yıldızından Galatasaray itirafı

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Hugo Ekitike, Galatasaray - Liverpool maçı öncesi RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak çok iyi oyunculara sahip olduklarını belirten 23 yaşındaki golcü, "Çift forvet veya tek forvet oynayabiliriz. Ben, ikisine de uyum sağlayabilirim" değerlendirmesini yaptı.

"LIVERPOOL'DA SADECE BİR FORVET OLMAZDI"

Ekitike, takıma kendisiyle beraber Alexander Isak'ın gelmesiyle ilgili, "Isak'ın gelmesi bence iyi bir şey. Böyle büyük bir kulüpte sadece bir forvetin olması doğru olmazdı. Onun takımda olması bizim için iyi. Benim de hala öğrenecek çok şeyim var. Maçta kimin oynayacağını hoca karar verecek. Çok iyi oyunculara sahibiz. Çift forvet veya tek forvet oynayabiliriz. Ben, ikisine de uyum sağlayabilirim" açıklamasını yaptı.

KIRMIZI KART İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Southampton ile oynadıkları İngiltere Lig Kupası maçında gol attıktan sonra formasını çıkardığı için ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ekitike, bu durumdan dolayı kendine çok kızdığını ve bütün takımdan özür dilediğini söyledi.

"BANA OYUN İÇİNDE ÖZGÜRLÜK TANIYOR"

Ekitike, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un kendisine sahada özgürlük tanıdığını dile getirerek, "Hoca, bana nerede duracağıma veya nasıl oynayacağıma dair net bir talimat vermedi. Takım arkadaşlarımla nasıl bağlantı kuracağımı ben belirliyorum. Hoca, bana oyun içinde özgürlük tanıyor" dedi.

Fransız hücum oyuncusu, Liverpool'u tercih etmesiyle ilgili, "Benim için en iyi tercih zaten Liverpool'du. Liverpool, son İngiltere Premier Lig şampiyonu. Çok iyi bir takım. Ayrıca tarihi anlamda da çok güçlüler. Liverpool, benim için de iyi bir tercih oldu" şeklinde görüş belirtti.

Ekitike, şut isabet yüzdesinin yüksek olması hakkında, "Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Eintracht Frankfurt'ta ilk 11'de forma giymeye başladım. O zamanlarda maçlarda çok fazla şut çekmiyordum. Biraz daha oyun kurmaya destek oluyordum. Sonrasında şut konusunda biraz daha tehlikeli olmaya karar verdim. Bu yüzden de daha fazla şut çekmeye başladım" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'A KARŞI ZORLU BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Oynanan her maçın farklı olduğunu kaydeden Ekitike, "Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Lig maçları farklıdır. Galatasaray'a karşı zorlu bir maç oynayacağız. Evimizden de uzak olacağız. Birbirimize adapte olmalıyız. Zaman içinde takım olarak daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 8 maçta 5 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, "İstediğim şey burada olmaktı. Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok istiyordum. Paris Saint-Germain formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettim ama o zaman çok gençtim. Şu anda takıma daha fazla destek verebilirim. Yüzde 100'ümü sahaya yansıtmak istiyorum" sözlerini sarf etti.

Paris Saint-Germain'de çok önemli oyuncularla oynadığını kaydeden genç futbolcu, "Paris Saint-Germain'deki oyunculardan çok şey öğrendim. Dünya futbol tarihinin en iyi oyuncularıyla oynadım. Şu anda Liverpool'dayım. Paris Saint-Germain'de öğrendiklerimle takımım için şimdi fark oluşturabilirim" yorumunu yaptı.

"YOUTUBE'DA KLİPLER GÖRMÜŞTÜM"

Öte yandan maça saatler kala Liverpool Kulübü, Ekitike'nin Galatasaray'ın stadıyla ilgili görüşlerini aktardığı bir video paylaştı. Fransız yıldız, "YouTube'da klipler görmüştüm. Burada oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum, çok güzel bir stadyum" sözleriyle RAMS Park'a övgüler yağdırdı.